Balıkesir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından İvrindi ilçesinde Emniyet Amirliği görevlilerinin de katılımıyla çalışma yürütüldü.

Ekipler, FETÖ bünyesinde aktif faaliyet yürüten ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile örgütün finans yapılanması ve mütevelli heyetinde bulunduğu belirlenen ve 7 yıl 6 ay hapse mahkum edilen hükümlüyü yakaladı.

İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

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