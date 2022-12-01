"Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu" başlıyor

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BALIKESİR (AA) - "Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu"nun açılışı yarın gerçekleştirilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) katkılarıyla düzenlenen sempozyum, 2-4 Aralık'ta Balıkesir Öğretmenevi'nde yapılacak.



Onlarca bilim insanının katılacağı sempozyum eğitimden tarıma, spordan ekonomiye, sağlıktan kültüre birçok alanda Balıkesir'in tarihine ışık tutacak, geleceğine yön verecek.

Sempozyum, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karesi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet Dönemi ve özellikle de Milli Mücadele'de üstlendiği öncü rol ile her zaman önemli bir şehir olan Balıkesir'in sosyokültürel, tarihi, mimari, dini ve diğer alanlardaki kültürel mirasının interdisipliner bir yaklaşımla ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak.



Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek sempozyumda şehirle ilgili 181 bilimsel bildiri sunulacağını duyurdu.



Bayyiğit, "Balıkesir’e ait ortak kültür, dil, tarih, edebiyat, coğrafya, sanat, musiki, mimari vb. konuları içeren bildirilerin yer alacağı yeni bilimsel çalışmalarla geçmişten günümüze ışık tutmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Şehir tarihine ışık tutacak sempozyumdaki oturumlar öğretmenevindeki Bengi, Turkuaz, Zambak, Orkide ve Manolya salonlarında gerçekleşecek. Açılış töreni protokol konuşmalarıyla başlayacak. Ardından Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit'in moderatörlüğünü yapacağı açılış panelinde BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak konuşacak.

Onur Kurulu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'tan oluşan sempozyumda sunulacak tebliğlerin özetleri kitaba dönüştürülerek şehrin kültür hazineleri arasındaki yerini alacak.



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