"Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu" başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu" başlıyor

AA

"Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu" başlıyor

BALIKESİR (AA) - "Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu"nun açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) katkılarıyla düzenlenen sempozyum, 2-4 Aralık'ta Balıkesir Öğretmenevi'nde yapılacak.

Onlarca bilim insanının katılacağı sempozyum eğitimden tarıma, spordan ekonomiye, sağlıktan kültüre birçok alanda Balıkesir'in tarihine ışık tutacak, geleceğine yön verecek.

Sempozyum, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karesi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet Dönemi ve özellikle de Milli Mücadele'de üstlendiği öncü rol ile her zaman önemli bir şehir olan Balıkesir'in sosyokültürel, tarihi, mimari, dini ve diğer alanlardaki kültürel mirasının interdisipliner bir yaklaşımla ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacak.

Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek sempozyumda şehirle ilgili 181 bilimsel bildiri sunulacağını duyurdu.

Bayyiğit, "Balıkesir’e ait ortak kültür, dil, tarih, edebiyat, coğrafya, sanat, musiki, mimari vb. konuları içeren bildirilerin yer alacağı yeni bilimsel çalışmalarla geçmişten günümüze ışık tutmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Şehir tarihine ışık tutacak sempozyumdaki oturumlar öğretmenevindeki Bengi, Turkuaz, Zambak, Orkide ve Manolya salonlarında gerçekleşecek. Açılış töreni protokol konuşmalarıyla başlayacak. Ardından Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit'in moderatörlüğünü yapacağı açılış panelinde BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak konuşacak.

Onur Kurulu, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'tan oluşan sempozyumda sunulacak tebliğlerin özetleri kitaba dönüştürülerek şehrin kültür hazineleri arasındaki yerini alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)HDP EDREMİT İLÇE EŞ BAŞKANI SULTAN KARASU TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HDP EDREMİT İLÇE EŞ BAŞKANI SULTAN KARASU ...
Balıkesir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de iki firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
(Görüntülü) HDP EDREMİT İLÇE EŞ BAŞKANI SULTAN KARASU TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP EDREMİT İLÇE EŞ BAŞKANI SULTAN KARASU ...
HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı
YEREL HABERLER HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Karasu tutuklandı
Kaliteli bal için yılın yarısını evinden uzakta geçiriyor
YEREL HABERLER Kaliteli bal için yılın yarısını evinden uzakta ...
Balıkesir'deki terör operasyonunda yakalanan HDP Edremit İlçe Başkanı tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'deki terör operasyonunda yakalanan HDP ...
Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli ...
"Uluslararası Asya Semiyotik Konferansı" Balıkesir’de düzenlenecek
YEREL HABERLER "Uluslararası Asya Semiyotik Konferansı" Balıkesir’de ...
Balıkesir'de evinde 7 kilo 788 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de evinde 7 kilo 788 gram esrar ele ...
Oyuncu Güzin Çorağan, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Oyuncu Güzin Çorağan, Balıkesir'de son yolculuğuna ...
"Sanatın On Hali II" yarışmasında sergi ve ödül töreni
YEREL HABERLER "Sanatın On Hali II" yarışmasında sergi ve ödül ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.