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Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 83. yılında anıldı

AA

Çanakkale Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 83. yılında anıldı

BALIKESİR (AA) - Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın vefatının 83. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anma töreni yapıldı.

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle zaferin kazanılmasında büyük pay sahibi olan Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Koca Seyit Müzesi'nin de yer aldığı alanda dualar edilen programda, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Kocaseyit Mahallesi Camisi'nde ise mevlit okutuldu, lokma ve pilav dağıtıldı.

Törene katılan Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, gazetecilere, Seyit Onbaşı'yı bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

Onun mütevazı bir kişiliğinin olduğunu belirten Kaşdemir, "Savaştan sonra normal hayatına devam etmiştir ve çok da örnek bir hayat sürmüştür. Böbürlenmemiştir, yaptığını anlatmamıştır. Yapılanlar söylendiği zaman da utanmıştır, konuyu kapatmıştır. Onlar böyle büyük, yüksek ruhlu insanlardı. Seyit Onbaşıların ruhu, onların vatana bağlılıkları hep bize örnek olacak ve bu ruh bu topraklarda olduğu sürece de inşallah bu bayrak hep göklerde olacaktır. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Birol Şahin ise şehirlerin binalarla değil yetiştirdiği insanlarla anıldığını vurguladı.

Koca Seyit'in de Balıkesir'in, Havran'ın sembol ismi olduğunu anlatan Şahin, "Koca Seyit, Osmanlı'nın en zor dönemlerindeki bir savaşta Türklerin, Anadolu'nun esaret altına alınamayacağını ispatlayan, Çanakkale Savaşı'nın kaderini değiştiren ve Kurtuluş Savaşı'nda da bir örnek olan, hala da bizim, hepimizin gelecek nesillere örnek gösterdiğimiz bir kahramanımız. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün gazilerimizi, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz." dedi.

Törene, Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Seyit Onbaşı'nın torunları ile vatandaşlar katıldı.

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