Balıkesir'de kaza yapan iki kamyonun sürücülerinden biri hayatını kaybetti

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, kamyonun başka bir kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlhan Çelik idaresindeki 34 BNJ 258 plakalı kamyon, Balıkesir-Bursa kara yolu Kürse Mahallesi mevkisinde seyreden Nihat Özbay'ın kullandığı 63 E 3835 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik'in cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan diğer sürücü Özbay'ın ise tedavisi aynı hastanede sürüyor.

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