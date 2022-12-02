"Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu" başladı

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BALIKESİR (AA) - "Geçmişten Günümüze Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu", Balıkesir Öğretmenevi'nde başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesinin (BAÜN) katkılarıyla düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, Balıkesir'in geçmişi, kültürü ve coğrafi konumu itibarıyla önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Bayyiğit, Balıkesir'in geleceğin en büyük büyükşehirlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, "Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehrimiz, kültürel mirasının zenginliğiyle de dikkati çekmektedir. Balıkesir'in bu kadim tarihi ve kültürel mirasının tespiti ve gelecek kuşaklara aktarılması şehrin ruhu ve yaşayanların kimliği açısından da hayati önem taşıyor." diye konuştu.

BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı da sempozyumun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin ise kentle ilgili planlamalar yaparken medeniyet değerlerini bilerek hareket etmeyi önemsediklerini dile getirdi.

Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ve çok sayıd bilim insanı katıldı.

Balıkesir ile ilgili 181 bilimsel bildirinin sunulacağı sempozyum 4 Aralık'ta sona erecek.

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