Balıkesir'de veteriner adayı öğrenciler beyaz önlüklerini giydi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesinin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için beyaz önlük giydirme töreni düzenlendi.
BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'ndaki törene protokol üyeleri, Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılışında hitap eden Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Karahan, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü temsilen Şube Müdürü Ayhan Aydınol, öğrencilere eğitim yaşamlarında başarılar diledi.
Öğrencilerin beyaz önlüklerini giydiği programda, Süt Koşusu'nda dereceye girenlere madalyaları verildi.
Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.