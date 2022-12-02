MHP Balıkesir İl Başkanlığında istişare toplantısı

BALIKESİR (AA) - MHP Balıkesir İl Başkanlığının düzenlediği istişare toplantıları devam ediyor.



Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Niyazı Tunç ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Komisyon Başkanı Mustafa Bilsem’in başkanlığında, belediye meclis üyeleri istişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, şunları kaydetti:



"Yaşadığınız şehirlerde başarılı çalışmalarınızın olduğunu vatandaşlarımızdan birçok defa duyduk. Her gittiğimiz ilçede bizleri ve partimizi gururla temsil eden, vatandaşlarımızın bütün talepleri ile ilgilenen, siz değerli belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şunu özellikle söylemek istiyorum: Sahada Milliyetçi Hareket Partisi var, seçmenin gönlünde Milliyetçi Hareket Partisi var. Cenabı Allah’ın izniyle 2023 zafer yılımız olacak. Bundan sonraki süreçte daha sık bir araya gelip daha koordinasyonlu hareket edeceğiz. Hepinize katılım sağladığınız ayrı ayrı teşekkür ediyorum."



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