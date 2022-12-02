Kaz Dağları’nda koşulacak 6. İda Ultra Maratonu yarın başlayacak

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BALIKESİR (AA) - Kazdağları, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi arasında gerçekleştirilecek 6. İda Ultra Maratonu'nda 25 ülkeden 1663 koşucuya ev sahipliği yapacak.

Kar Spor İda Ultra organizasyonunun basın toplantısı, Güre Mahallesi'ndeki bir termal otelde gerçekleştirildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, Edremit'in tanıtımına ultra maratonun büyük katkısı olacağını söyledi. Sporcuların 17 köy ve kırsal mahallenin içinden, 77 endemik bitkinin bulunduğu 1700 metre rakımlı Kazdağları'ndan geçeceğini belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Aeneas Kültür Rotası ilk kez sporculara açılmaktadır. Kuzey Ege'de düzenlenen tek ultra maratondur. Çanakkale’den Balıkesir’e koşuyoruz. Dağdan denize, Yeşilyurt’tan Güre’ye ilerliyoruz. Yeşilden maviye, Kazdağları’ndan Edremit Körfezi'ne iniyoruz. Rotası çok özel bir programdayız. Bu rota; Paris’in çobanlık yaptığı dağlardan, Aeneas’ın yol gittiği diyarlardan, Homeros’un İlyada’sında yazdığı topraklardan geçer. Bu güzergah ile Aeneas kültür rotasına dokunulacak."

Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil de markaları altında İda Ultra’yı 25 ülkeden sporculara ulaştırmaktan büyük gurur duyduklarını anlattı. Alaftargil, "Uluslararası alanda büyüyerek devam eden ve dünyada tanınırlığı olan bu organizasyonla spora ve sporcuya gönülden destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede ise bu yıl 6'ncısını düzenledikleri Kar Spor İda Ultra'nın, dünyanın en önemli spor etkinliklerinden ve patika koşularından biri haline geldiğini ifade etti.

Aeneas kültür rotasının bir bölümünün de kullanılacağı organizasyon yarın sabah Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyünden başlayacak. Sporcular iki gün sürecek organizasyonda Köy Koşusu (KOK 15K), Run Zeus (RUZ 36K), İda Half Ultra (İHU 66K) ve İda Ultra (İDU 114K) parkurlarını geçecek.

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