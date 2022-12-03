Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Eyaf Expo’da yerini aldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Fuarı’nda (Eyaf Expo) yerini aldı.

Fuara, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi üyeleri de katılıyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin standını ziyaret etti. Karaismailoğlu’nun ziyareti esnasında Balıkesir’den katılım sağlayan meclisi üyeleri mini konser verdi.

Ziyaretçiler ortopedik malzemeleri, iletişim teknolojileri, hareket ve yürüyüş ekipmanları, engelsiz yaşamı konu alan son teknolojik ürünleri ve daha birçok engelsiz yaşamı kolaylaştırabilecek ürün ve hizmetleri yakından inceleme ve test etme imkanı sunuluyor.



Fuar, 4 Aralık Pazar günü sona erecek.

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