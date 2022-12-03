Bandırma'da jandarma operasyonunda 4 bine yakın tarihi eser ele geçirildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar sonucu Bandırma'da tarihi eser kaçakçılığı şüphelisinin aracında evinde arama yapıldı.



Aramalarda, 3 bin 985 sikke ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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