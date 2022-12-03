Ayvalık'ın kırmızı mercanlarının su altı fotoğrafları Balıkesir'de sergileniyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu işbirliğinde Ayvalık ilçesindeki sualtı biyoçeşitliliği ile kırmızı mercanları tanıtmak ve belgelemek amacıyla gerçekleştirilen su altı görüntüleme etkinliğinde çekilen 50 fotoğraftan oluşan sergi, Avlu Kongre Merkezi’nde açıldı.



Türkiye’nin önde gelen su altı fotoğraf ve video sanatçıları tarafından çekilen görüntüler, kitap ve tanıtım filmlerine dönüştürülerek Balıkesir’in su altı zenginliği tüm dünyaya tanıtılacak.

Dünyada sadece bir eşi İtalya'nın Portofino kentinde bulunan ve keşfedilmeyi bekleyen kırmızı mercanların birbirinden güzel fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışında konuşan Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Dilek Türker, Ayvalık’ta kırmızı mercanların varlığını 2014 yılında keşfettiklerini ifade etti.



Türker, kırmızı mercanların korunması, varlığını sürdürebilmesi ve dalış turizminin geliştirilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok paydaşla işbirliği halinde çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın ise Balıkesir’de, federasyona bağlı 11 spor branşından 10’ununu gerçekleştirebildiklerini belirtti.



Şehirde 2023 yılında dalış turizmi potansiyelini artırarak spor turizmini de harekete geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Aydın, 2024 yılında “Zıpkınla Balık Avı Avrupa ve Afrika Şampiyonası”nı Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Balıkesir’de Avşa Adası’nda gerçekleştireceklerini duyurdu.



Aydın, şampiyona kapsamında 30’a yakın ülkeden sporcuları Balıkesir’de ağırlayacaklarını dile getirerek, sergide yer alan fotoğrafların 21-29 Ocak 2023’te gerçekleştirilecek Avrupa’nın en büyük dalış turizm fuarı olan BootDüsseldorf’ta da sergileneceğini aktardı.



Ayrıca Aydın, su altı sporlarına verdiği destekler nedeniyle Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

Güzel bir işe imza attıklarını anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz ise kırmızı mercanların korunmasına yönelik çalışmalar yaptıklarına değindi.



Yılmaz, 29 Ekim’de gerçekleştirilen su altı görüntüleme etkinliği neticesinde çok güzel fotoğrafların ortaya çıktığını belirterek, “Bu tür fotoğrafların sayısının giderek artmasını istiyoruz. Bu fotoğraflar vasıtasıyla dalış meraklılarının bu bölgeyi keşfetmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu işin ekonomisi ve sürdürülebilirliği çok önemli. Şehrimizi, 45 günlük bir tatil bölgesi olmaktan çıkarıp farklı etkinlikler ve yarışmalarla turizmi 12 aya yaymak istiyoruz.” diye konuştu.

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