Susurluk'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Susurluk Kaymakamı Muammer Köken ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Akoğlan, Beşeylül İlkokulu, Şehit Erbil Arslan Ortaokulu ve Nimet Sadık Özyiğit Ortaokulundaki özel eğitim öğrencilerini ziyaret etti.



Köken, özel eğitim öğrencileriyle sohbet etti ve yakından ilgilenerek hediye verdi.

Daha sonra Kültür Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Köken, ilçede aile destek merkezinin açılacağını söyledi.

Köken, engelli vatandaşların gelişimi ve yaşamlarının daha iyi şartlarda ileri seviyeye taşıyabilmek için okul yaptırmak istediklerini belirtti.

Programın sonunda öğrencilerden Kadriye Arslan, Köken için yaptığı resmi kendisine hediye etti.

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