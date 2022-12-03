Balıkesir'de SMA hastası bebek için konulan bağış kutularını çalan şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 8 aylık SMA hastası bebeğin tedavisine destek amacıyla iki iş yerine konulan bağış kutularını çalan şüpheli tutuklandı.

Haydar Çavuş Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki lokantalara müşteri gibi gelen U.A. (25), sipariş verdi.

Yemeğinin paket yapılmasını isteyen U.A, SMA hastası Fevziye bebek için konulan kumbaraları kıyafetinin içine koyarak iş yerlerinden çıktı.

Hırsızlığı fark eden lokanta sahipleri durumu polise bildirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu gözaltına alınan U.A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bağış kutularının çalınması, iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

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