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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalıklı öğrenciler engelli tuvaletlerine erişimi kolaylaştırmak için tabelalar astı

AA

Ayvalıklı öğrenciler engelli tuvaletlerine erişimi kolaylaştırmak için tabelalar astı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sosyal sorumluluk projesi hazırlayan lise öğrencileri, engellilerin kendilerine özel umumi tuvaletlere erişimini kolaylaştırmak için farkındalık çalışması yaptı.

Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) bünyesindeki Sosyal Sorumluluk Kulübünden 36 öğrenci, görme engelli Namık Tuncel'in hazırladığı projeyi, okulun İngilizce öğretmeni ve kulübün danışmanı Özgül Uysal ve Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirdi.

Bedensel engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırabilmek amacıyla gerçekleşen çalışmada, Cunda Adası'nda iki, Eski Garaj'dan 06 mevkisine kadar olan bölgede 7, ilçe merkezindeki pazar yeri ve Sarımsaklı'daki birer engelli tuvaletinin yön tabelaları Ayvalık Belediyesince hazırlanıp öğrenciler tarafından görünür alanlara asıldı.

Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu (ASTED) Görme Engelli Koordinatörü Namık Tuncel, gazetecilere, AYAL Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencilerinin engellilerin güncel hayattaki ihtiyaçları ve yaşamlarını kolaylaştırabilecek konularda neler yapılabileceğine ilişkin kendisinden yardım talep ettiğini söyledi.

Birlikte çalışma yaparak bu etkinliği hazırladıklarını belirten Tuncel, "Öğrencilerimizle tek tek engelli tuvaletlerini bulup durumlarını değerlendirdik. Bizim bile bilmediğimiz noktalarda engelli tuvaletlerin bulunduğuna tanık olduk." dedi.

Öğretmen Özgül Uysal da Ayvalık'taki özellikle bedensel engelli bireylerin tuvalet ihtiyaçlarını giderebilecekleri yerlerin nerede oldukları konusundaki belirsizliği fark ettiklerini anlattı.

Bu durumun, özellikle tatil bölgesi olan ilçeye gelen engelli konuklar için ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Uysal, "Biz de engelli konuklarımızla, ilçemizde yaşayan engelli insanlarımıza bu konuda yardımcı olabilecek bu yön işaretleri tabelalarını ilçenin belirli noktalarına konuşlandırmayı uygun gördük." ifadesini kullandı.

Kulüp Başkanı lisenin 11. sınıf öğrencisi Nazmi Doğan ise amaçlarının, dezavantajlı insanların sorunlarını gündeme getirip çözümlenmesine katkı verebilmek olduğunu belirtti.

Bu çerçevede kulüp olarak hayata geçirdikleri ilk projede, engellilerin en doğal ihtiyaçlarından biri olan tuvalet konusunda bile çok ciddi sorunlarla karşılaştıklarını tespit ettiklerini aktaran Doğan, "Bunun üzerine Ayvalık'ta kurumlar ve özel firmalar tarafından oluşturulan engelli tuvaletlerini mercek altına aldık. Engelli WC'lerinin kullanılabilir durumlarını, erişilebilirliklerini gözlemledik. Yaptığımız çalışmada, Ayvalık’ta yeni yapılan bazı tuvaletlerin dışında ne yazık ki pek çok engelli tuvaletinin hijyenik olmadığını, birçoğunun da depo olarak kullanıldığını gözlemledik." diye konuştu.

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