Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Temel, Emrah Ünal

Beyçimento Bandırmaspor: Gelios, Fatih Kurucuk, Mulumba (Dk. 81 Manos), Sedat Şahintürk (Dk. 81 Oğuz Kaan Güçtekin), Kerim Avcı, Atabey Çiçek (Dk. 62 Dembele), Koutroumpis, Caner Cavlun, Alpay Koldaş (Dk. 90 Camara), Mehmet Özcan, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 62 Levent Ayçiçek)

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Yusuf Yalçın Arslan, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 58 Furkan Yöntem) , Metehan Yılmaz (Dk. 89 Rahmi Salih Kaya), Şeref Özcan (Dk. 76 Yusuf Talga), Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Rıdvan Koçak, Erdi Dikmen, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Emircan Gürlük)

Gol: Dk. 27 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Fatih Kurucuk, Dk. 67 Kerim Avcı (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 58 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 77 Furkan Yöntem (Altınordu)





BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Beyçimento Bandırmaspor, Altınordu'yu 1-0 yendi.

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