Manyas Gençlik Merkezinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Manyas Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübünün sevgi ve merhamet timi, özel eğitim kurumlarında eğitim gören özel çocuklar ile bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi.



Gençlik Merkezi Müdürü Kudret Eğen, yaptığı açıklamada, "Merkezim her yerde" parolasıyla toplumda farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin değerli olduklarını göstermek için bu etkinliği organize ettiklerini belirtti.



Eğen, organizasyonda emeği geçen gençlere ve katılımcılara teşekkür etti.



Gençler gün boyunca özel çocuklarla oyunlar oynadı, aktiviteler gerçekleştirdi, birlikte şarkılar söyledi.

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