Beyçimento Bandırmaspor-Altınordu maçının ardından

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Beyçimento Bandırmaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, rakipleri karşısında hücumda ve savunmada iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bakkal, kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti.

Altınordu'ya pozisyon vermediklerini belirten Bakkal, "Oyuncularımı kutluyorum hem disiplinli oynadılar hem de pozisyon vermediler. Beklediğimiz yerleri kapatınca Altınordu'nun kontra ataklarını engellemiş olduk ve bulduğumuz yan topla da Atabey'in güzel golüyle de maçı kazandık." diye konuştu.

Bakkal, ön bölgede daha fazla üretken olmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle atağa çıkış pozisyonlarında biraz daha dikkatli olsak sonuç daha farklı olabilirdi. Mücadele ederek kazanma isteği gösteren oyuncularımı kutluyorum. Sonucu koruma anlamında biraz baskı yedik ama pozisyon vermedik. Oyunun bütün kontrolü bizdeydi. İnanın gittiği yeri bilen bir takım oluşmaya başladığı için mutluyum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bizim hedeflerimiz üst sıralar, bu maç bizim için bir eşik maçıydı. Şimdi daha rahat adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bizim her maçı kazanabilecek bir oyuncu grubumuz var. Sadece bir disiplin ve kazanma isteğini açığa çıkarmaları gerekiyor. Ben de bundan sonra bunu yapacaklarına inanıyorum. Galibiyet güzel, sevindirici."





- Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da zor bir deplasman bilinciyle Bandırma'ya geldiklerini dile getirdi.

Maça ikinci bölge savunmasıyla başladıklarını anlatan Kahraman, "Maçta bir duran top iki de ofsayt olan pozisyondan başka pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Maçta, topu rakibe verip kontraataklarla çıkmaya çalıştık. İkinci yarı topa daha çok sahip olduk, rakibin hata yapmasını bekledik ama önde fazla üretken olamadık. Takımımın ikinci yarıdaki mücadelesinden memnunum, sonuçta buraya çok eksikle geldik. İkinci yarı oynadığımız oyun bize ilerisi için umut oldu ama daha çok üretmemiz lazım, bunda sıkıntı yaşadık."

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