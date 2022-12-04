6. İda Ultra Maratonu sona erdi

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BALIKESİR (AA) - Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içindeki Kazdağları'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kar Spor İda Ultra Maratonu" tamamlandı.

Edremit Belediyesi öncülüğünde 25 ülkeden 1700'e yakın sporcunun katıldığı maraton, Kazdağları manzarası eşliğindeki 4 parkurda mücadelelere sahne oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt köyü ile Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları arasında 114 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus" ve 15 kilometrelik "Köy Koşusu" kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyon, bazı parkur rekorlarıyla sona erdi.

Run Zeus RUZ 36K'de Rus koşucu Navil Shaimukhametov 2 saat 53 dakika 34 saniye ile erkeklerde, Nuray Göktepe Bulut 3 saat 13 dakika 34 saniye ile kadınlarda, Köy Koşusu KOK 15K parkurunda Mehmet Aydın Gör 1 saat 8 dakika 22 saniye ile erkeklerde, Çiğdem Tütüncü de 1 saat 28 dakika ile kadınlarda parkur rekoru kırarak birinci oldu.

"İda Ultra" kategorisinde erkeklerde 13 saat 46 dakika 06 saniyeyle Kemal Kukul, kadınlarda ise Fatma Taş, 15 saat 39 saniyelik derece ile birinciliği elde etti.

"Half Ultra" kategorisinde erkeklerde Erkan Bacak 6 saat 54 dakika 1 saniye ile, kadınlarda ise Seda Kurtuldu, 9 saat 44 saniyelik derece ile ilk sırada yer aldı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil tarafından verildi.

Törende konuşan Kaymakam Odabaş, bu sene altıncısı düzenlenen İda Ultra Maratonu'nun bir marka haline geldiğini, yarışanların da bu maratona katılarak markanın birer unsuru haline geldiğini söyledi.

Ödül töreni sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Tayfun Canlı ise gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yılında bütün sporcuları organizasyona davet etti.

Güre Mahallesi'ndeki bir termal tesiste gerçekleştirilen ödül töreninde Kar Spor İda Ultra Maratonu'nda dereceye giren sporculara madalyaları verilerek, zeytinyağı hediye edildi.



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