Balıkesir'de bir evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde Raziye Bayır'ın (90) yalnız yaşadığı iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında evin çatısı çöktü.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemede Bayır'ın cenazesi, çöken çatının altında bulundu.

Bayır'ın cenazesi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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