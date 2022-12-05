Edremit'te öğrenciler, zeytinin dalından sofraya yolculuğunu öğrendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler, zeytin hasadından yağ sıkımına kadar birçok aşamayı uygulamalı olarak görme fırsatı buldu.

İlçenin en önemli geçim kaynaklarından olan zeytinin, dalından sofraya kadar olan yolculuğu öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler, zeytinin tarladan sofralara olan yolculuğuna şahit oldu.

Tarım Orman İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilen projede öğrencilere Kaymakam Ahmet Odabaş, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, ve İl Tarım Orman Müdürü Erkan Alkan da eşlik etti.

Hazırlanan "Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması Projesi" kapsamında, 75. Yıl Ortaokulu öğrencileriyle birlikte bir zeytin bahçesinde hasat yapıldı ve zeytinyağının nasıl elde edildiği de aktarıldı.







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