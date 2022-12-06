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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazakistanlı gazeteciler Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

AA

Kazakistanlı gazeteciler Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

BALIKESİR (AA) - Kazakistan'da görev yapan gazeteciler, düzenlenen organizasyonla Balıkesir'i ziyaret etti.

Kazakistan'ın beş kentinde görev yapan gazeteciler, Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı ile Balıkesir Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen organizasyonla Balıkesir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Dört günlük programla Balıkesir’e gelen Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı heyeti, ilk günde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin projesi olan Çamlık Rekreasyon Alanını gezdi.

Etkinliğin ikinci günüde ise Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Medya Merkezi ve Basın Müzesi'nde incelemelerde bulunuldu. Yerel gazete ziyaretleri de yapan heyet, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'la bir araya geldi.

Kazakistanlı gazeteciler, Başkan Yılmaz'a misafirperverliğinden dolayı Kazakistan'ın milli kıyafeti olan 'Çapan' kostümünü hediye etti. Heyet, son olarak Balıkesirli basın mensuplarıyla bir otelde yemekte buluştu.

Vakıf Başkanı Naziya Joyamergenkızı Bissenova, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesir'i çok beğendiklerini söyledi.

Ev sahipliği dolayısıyla Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine teşekkür eden Bissenova, "Bu birliktelik kardeş iki ülkenin birbirini tanımasına çok faydası var. Kazak gazeteciler Balıkesir'i tanıyacaklar ve Kazakistan'a döndüklerinde Balıkesir ve Türk kardeşlerini orada tanıtacaklar." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in dört mevsim ayrı güzelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Kazakistanlı gazetecilerin Balıkesir'de güzel anılar biriktirmesi temennisinde bulunarak, "Bu anıları da bulunduğunuz yerlerde diğer insanlarla da paylaşırsınız. Önce kardeş oluruz sonra ticaret yaparız. Burada Kazakistan'dan belli sayıda öğrenci de var. Balıkesir'e geldiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de ziyaretin iki ülke açısından önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Demir, "Bu atılan ilk adımın genişleyerek ilerleyeceğini düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla biz Balıkesir'le birlikte ülkemizin de değerlerini, güzelliklerini anlatmaya çalışacağız. İnşallah memnun kalırlar." dedi.

Heyet, ziyaret kapsamında Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç'i de gezdikten sonra Çanakkale'ye hareket edecek.

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