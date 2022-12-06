Balıkesir’de “Yağı Getir, Mamayı Götür” projesi başladı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Yeşil Beceriler Projesi” kapsamında “Yağı Getir, Mamayı Götür” projesi başlattı. Proje kapsamında en az bir litre atık yağ getirenlere kedi veya köpek maması verilecek.

Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi gönüllüleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın genç birey ve doğa ilişkisi ekseninde yürüttüğü “Yeşil Beceriler Projesi” kapsamında “Yağı Getir, Mamayı Götür” projesi başlatıldı.



Hem geri dönüşüm hem de sahipsiz hayvanları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen gönüllülük projesi, 6 ay sürecek. Proje kapsamında en az bir litre bitkisel atık yağ getirenlere kedi veya köpek maması verilecek.



Projeyle ilgili bilgi veren gençlik merkezi gönüllülerinden Tuğba Nuran, “Temel hedefimiz; bir yandan atık yağlardan kaynaklanan çevre kirliliğini önlerken diğer yandan da sokak hayvanlarının daha sağlıklı gıdalar tüketmesini sağlamak. Bu işe gönül veren tüm insanların katılımını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

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