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BAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı ulusal düzeyde akredite edildi

AA

BAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı ulusal düzeyde akredite edildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Türk Radyoloji Yeterlik Kurulundan “Türk Radyoloji Yeterlik Belgesi” aldı.

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu, daha önce de 2019 yılında akredite olan Radyoloji Ana Bilim Dalı'na bu yıl yaptığı ziyarette, uzmanlık eğitimi, bu amaçla gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler, mevcut radyolojik cihazlar ve klinik fiziki şartlar çerçevesinde değerlendirmeye tabi tuttu. Değerlendirmenin ardından ana bilim dalı yeniden akredite klinik olarak tescillendi.

Geçerlilik süresi 5 yıl olan “Türk Radyoloji Yeterlik Belgesi”, 43. Ulusal Türk Radyoloji Kongresi'nde, BAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Yanık Keyik’e takdim edildi.

Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahar Yanık Keyik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un sürecin her anında kendilerini desteklediğini bildirdi.

Keyik, uygulanan ulusal ve uluslararası standartlara uygun eğitim programları ile Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimleri ile radyoloji uzmanlık eğitimlerinin belirli bir kalitede tutularak mesleki yetkinliğe sahip doktorlar yetiştirilmesinin ana bilim dalı öğretim üyeleri tarafından önemsendiğini belirtti.

Bu sayede bulundukları yerlerde üstün kalitede hizmet çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirebilecek bilgili doktorlar mezun edebileceklerini vurgulayan Keyik, mevcut koşullar çerçevesinde birçok köklü ve büyük Tıp Fakültesinin Radyoloji Ana Bilim Dalları ile ulusal düzeyde akredite olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

İlerleyen süreçte, benzer güzel gelişmelerin Tıp Fakültesi bünyesinde artarak devam edeceğine inandığını belirten Prof. Dr. Bayar Yanık Keyik, “Ana Bilim dalına ilgi ve desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz olmak üzere, Dekanlığımıza ve Başhekimliğimize teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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