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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek'te özel bireyler yaptıkları ürünlerle derneğe katkı sağlıyor

AA

Erdek'te özel bireyler yaptıkları ürünlerle derneğe katkı sağlıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde açılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kurs gören özel bireyler yaptıkları el ürünü ürünlerle derneğe katkı sağlıyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde açılan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğince (ENGEL-DER) kurs verilen bireyler atölyede hem uğraş ediniyor hem de ürünlerini açtıkları stantlarda satarak derneğe katkıda bulunuyor.

Dernek Başkanı Meliha Söğüt, yaptığı açıklamada, 18 Eylül Ortaokulunda özel eğitim sınıfında oğlu öğrenim görürken öğretmenine yardımcı olduğunu bildirdi.

Okulda öğrendiklerini şimdi dernek üyelerine aktardığını belirten Söğüt, "Okuma yazma kursuyla başladığımız eğitim; boncuk, seramik, ahşap ve keçe işleri ile devam ediyor. Derneğimizde yaşları 21 ila 40 arasında değişen 15 bireyimiz var. Benim hedefim, bu özel bireylerimize buradan sonra iş istihdamı sağlamak." dedi.

Kurs veren öğretmen Yasemin Kobak ise atölyenin tüm giderlerinin Erdek Belediyesi tarafından karşılandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burada üretilen ürünlerimizi Erdek'te derneğin adını taşıyan standımızda ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Balıkesir'deki alışveriş merkezi Burda10'da açtığımız dükkanımızda satışını yapıyoruz. Yakında Fethiye'de bir hediyelik eşya dükkanına ürettiğimiz keçe sabunları göndereceğiz. Ahşap, kağıt, cam gibi atıklardan ürettiğimiz ürünleri satıyoruz ve çok da talep alıyoruz. Çocuklarımızla 08.00-16.00 saatlerinde canımızın sıkılmayacağı etkinliklerle vakit geçiriyoruz."

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