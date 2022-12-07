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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazakistanlı gazeteciler Ayvalık'ı gezdi

AA

Kazakistanlı gazeteciler Ayvalık'ı gezdi

BALIKESİR (AA) - Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfının düzenlediği organizasyon kapsamında Balıkesir'de bulunan Kazakistanlı gazeteciler, Ayvalık ilçesinin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Kazakistan'dan gelen gazeteci, radyocu ve televizyoncular Ayvalık'ın ünlü zeytin ve zeytinyağlarına ilgi gösterdi.

Vakıf Başkanı Naziya Bissenova başkanlığında 4 günlük programla Balıkesir'e gelen Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı heyeti, Ayvalık'ta zeytinyağı fabrikasını, Ayvalık Belediyesine ait Zeytin Müzesi'ni, Şeytan Sofrası ve Cunda Adası'nı gezdi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın 5 ayrı şehrinden gelen meslektaşlarını ağırladıklarını bildirdi.

İki ülke arasında medyanın işleyişi hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını aktaran Demir, "Gayet faydalı bir çalışma oldu. Biz Balıkesirli Türk gazeteciler olarak şunu söylüyoruz: Türk cumhuriyetleri ile Türkiye'nin kavgası da bir sevdası da. Enformasyon noktasında da dünyanın hakikaten muhtaç olduğu bir dönemde işbirliği yapılması gerektiğine inanıyorum. Bizim Kazakistanlı meslektaşlarımızla bugün attığımız adım ve İletişim Başkanlığımızın bu doğrultuda başlattığı çalışmalar katkı sunacağına inanıyorum." dedi.

Vakıf Başkanı Bissenova ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın davetiyle Balıkesir'e geldiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Kazakistan'da televizyon, radyo ve gazetelerde çalışan 20 arkadaşımızla Balıkesir'i geziyoruz. Balıkesir'i çok beğendiler hatta pek çoğu önümüzdeki yaz mevsiminde Balıkesir'e gelip tatillerini geçirmeyi planlıyorlar. İnşallah bizler bundan sonra da Balıkesir'de, Gazeteciler Cemiyeti ile güzel projeler yapacağız.

Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı olarak sadece Türkiye'de değil, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Rusya ve Avrupa'daki Türk gazetecilerle işbirliği köprüsünü kurmayı hedefliyoruz. Amacımız da Türk Dünyası Medya Birliğini güçlendirebilmektir. Ekim ayı içinde Kazakistan'da Kırgızistan, İtalya, Türkiye ve başka ülkelerden de gelen gazetecilerle Türk Dili Konuşan Gazeteciler Medya Forumu'nu düzenledik. Bunun üçüncüsü de inşallah seneye Kazakistan'da olacak. Bu konudaki hedefimiz ise gazeteciler çok çalışan ve çaba verenler olduğu için bu vesile ile Türk dünyası ve halkına hizmet verebilmektir,"

Konuk medya mensupları Ayvalık ziyaretini, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliğinde Cunda Adası’nda yenilen akşam yemeği ile tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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