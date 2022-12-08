Burhaniye Belediyesinden Kuvayımilliye Anıtı'nın tahrip edilmesiyle ilgili açıklama

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Kuvayımilliye Anıtı'nın tahrip edilmesiyle ilgili belediye tarafından suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Burhaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, anıttaki Atatürk kaidesinin altında yer alan tabelalar ve aydınlatma armatürleri sökülerek çalındı. Ayrıca, bazı heykeller ve mermerler tahrip edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Bu topraklar için canı pahasına savaşan Kuvayımilliye kahramanlarımızı temsil eden, ilçemizin sembolü bu anıta yapılan menfur saldırıyı kınıyor ve sorumlularının cezalandırılmalarını umuyorum. Biz belediye olarak suç duyurumuzu gerekli mercilere yaptık ve anıtın tekrar yenileme çalışmalarına başlıyoruz." ifadesini kullandı.

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