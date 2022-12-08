Balıkesir'de 19 bin 573 öğrenci ücretsiz yemek imkanından yararlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 19 bin 573 öğrenci ücretsiz yemek imkanından yararlanıyor

AA

Balıkesir'de 19 bin 573 öğrenci ücretsiz yemek imkanından yararlanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de 19 bin 573 öğrencinin, Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı ücretsiz yemek imkanından faydalandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, yazılı açıklamasında, Bakanlığın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda öğrencilere şartlı eğitim yardımından burslara, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklarına kadar çok sayıda destek verildiğini kaydeden Tatlı, “Bakanlığımız, hayata geçirdiği sosyal politikalar ile öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmaya ve sunulan hizmetleri iyileştirmeye devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için hayata geçirilen bu çalışmalar ilimizde de başarılı bir şekilde uygulanıyor. İlimizde temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim olmak üzere toplamda 19 bin 573 öğrencimize ücretsiz yemek desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burhaniye Belediyesinden Kuvayımilliye Anıtı'nın tahrip edilmesiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesinden Kuvayımilliye Anıtı'nın ...
Edremit Ticaret Odası öğrencilere yönelik teknik gezi düzenledi
YEREL HABERLER Edremit Ticaret Odası öğrencilere yönelik teknik gezi ...
Burhaniye Kuvayımilliye Anıtı'na saldırı
YEREL HABERLER Burhaniye Kuvayımilliye Anıtı'na saldırı
Balıkesir'de zeytin hırsızlığı yapan 18 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de zeytin hırsızlığı yapan 18 şüpheli ...
Kazakistanlı gazeteciler Ayvalık'ı gezdi
YEREL HABERLER Kazakistanlı gazeteciler Ayvalık'ı gezdi
Erdek'te özel bireyler yaptıkları ürünlerle derneğe katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Erdek'te özel bireyler yaptıkları ürünlerle derneğe ...
BAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı ulusal düzeyde akredite edildi
YEREL HABERLER BAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı ulusal ...
Balıkesir’de “Yağı Getir, Mamayı Götür” projesi başladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de “Yağı Getir, Mamayı Götür” projesi ...
Kazakistanlı gazeteciler Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Kazakistanlı gazeteciler Balıkesir'de ziyaretlerde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.