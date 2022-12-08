Balıkesir’de Mahalle Ligi Turnuvası başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de Mahalle Ligi Turnuvası başladı

AA

Balıkesir’de Mahalle Ligi Turnuvası başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı futbol, basketbol ve voleybol branşlarını kapsayan Mahalle Ligi Turnuvası düzenlenen törenle başladı.

Belediye tarafından, enerjilerini sokağa bırakan çocuklar yetiştirmek için 20 ilçe ve kırsal mahallelerdeki tüm katılımcılar ile güçlü takımların alt yapılarını oluşturmak amacıyla kurulan Mahalle Ligi Turnuvası bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın santra vuruşu ile Karesi Park Spor Toto Tesisleri’nde başladı.

Mahalle Ligi Turnuvası açılış maçı öncesinde gençlere ve konuklara hitap eden Başkan Yılmaz, "8 yıldır devam eden Mahalle Ligi projesini tecrübelerimizi de kullanarak geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl bin 113 mahalledeki takımları sahaya davet ettik. Çocuklar hareket ettikçe bedenleri de beyinleri de gelişmeye devam eder. Gençlerimiz ile birlikte Balıkesir bir spor şehri haline dönüşüyor. Kimisi bu işi meslek olarak kimisi de hobinin ötesinde iş olarak bizi Türkiye’de ve dünyada temsil edecek. Çocuklarımız bu proje sayesinde hem takım oyuncusu hem de grup olarak hareket etmeyi öğrenecek. Önceden projemizi tek branş ile yürütüyorduk şimdi voleybolcular ve basketbolcular da aramızda inşallah hayırlı güzel bir sezon olur. Kazasız belasız sonuca gideriz. Şampiyon takımımıza da sürpriz ödülümüz olacak." dedi.

Turnuvanın açılış maçına AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, meclis üyeleri ve sporcular katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 19 bin 573 öğrenci ücretsiz yemek imkanından yararlanıyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de 19 bin 573 öğrenci ücretsiz yemek ...
Burhaniye Belediyesinden Kuvayımilliye Anıtı'nın tahrip edilmesiyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Burhaniye Belediyesinden Kuvayımilliye Anıtı'nın ...
Edremit Ticaret Odası öğrencilere yönelik teknik gezi düzenledi
YEREL HABERLER Edremit Ticaret Odası öğrencilere yönelik teknik gezi ...
Burhaniye Kuvayımilliye Anıtı'na saldırı
YEREL HABERLER Burhaniye Kuvayımilliye Anıtı'na saldırı
Balıkesir'de zeytin hırsızlığı yapan 18 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de zeytin hırsızlığı yapan 18 şüpheli ...
Kazakistanlı gazeteciler Ayvalık'ı gezdi
YEREL HABERLER Kazakistanlı gazeteciler Ayvalık'ı gezdi
Erdek'te özel bireyler yaptıkları ürünlerle derneğe katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Erdek'te özel bireyler yaptıkları ürünlerle derneğe ...
BAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı ulusal düzeyde akredite edildi
YEREL HABERLER BAÜN Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı ulusal ...
Balıkesir’de “Yağı Getir, Mamayı Götür” projesi başladı
YEREL HABERLER Balıkesir’de “Yağı Getir, Mamayı Götür” projesi ...
Kazakistanlı gazeteciler Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Kazakistanlı gazeteciler Balıkesir'de ziyaretlerde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.