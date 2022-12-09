Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikaları Bandırma'da protesto edildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarına tepki gösterildi.

Bandırma Hacı Ali Rıza El Bezaz Camisinde cuma namazı sonrasında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri slogan attı.

Cami önünde İHH adına açıklama yapan Mustafa Çukur, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamalarından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Çukur, "Müslümanlar evlerinin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta insani ihtiyaçları için bile dışarıya çıkmalarına izin verilmemekte. En son yaşanan yangın faciası ve Çinli görevlilerin bu faciaya seyirci kalmaları göstermiştir ki Çin Komünist Partisi ve yönetimi zalim ve katildir." dedi.

Açıklamanın ardından dua edildi.

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