Edremit'te hasada katılan 150 öğrenci zeytinin dalından sofraya yolculuğuna tanıklık etti

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması Projesi" kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerden öğrenciler zeytinlikte hasada katılarak, zeytinin yağa dönüşmesini görme imkanı buldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen projeyle Edremit'in en önemli geçim kaynaklarından zeytinin dalından sofraya yolculuğu 5 okuldan 150 öğrenciye uygulamalı anlatıldı.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile yerden ve dalından zeytin toplayan, tarım işçilerinin yardımıyla hasat makinesiyle ağaçtan zeytin silkeleyen öğrenciler, Lütfü Muammer Alemoğlu'na ait zeytinyağı fabrikasını gezerek üretim sürecini gördü.

Kaymakam Ahmet Odabaş, gazetecilere, projenin özellikle hedef kitle olarak çocuklara, gençlere gıda güvenirliği hakkında bilgi vermek için yapıldığını söyledi.

Edremit bölgesindeki 23 bin hektar ekili tarım arazisinin 20 bin hektarının zeytinlik olduğunu belirten Odabaş, "Zeytin bizim için bereket, bolluk demek. Sadece Edremit için değil hem bölgemizin hem Körfez bölgemizin hem Ege Bölgesi'nin hem ülkemizin en önemli varlıklarından, değerlerinden biri. Bunları çocuklarımıza anlatmak, çocuklarımızın bu yaşta bunu öğrenmesi çok önemli." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Ateş Akçay da amaçlarının çocuklara zeytin hakkında her şeyi anlatmak olduğunu aktardı.

Öğrenciler ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçe yöneticilerine ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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