Edremit Körfezi'nde lodos etkili oluyor

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BALIKESİR (AA) - Kuzey Ege’de dünden bu yana etkili olan lodos fırtınası şiddetini artırarak devam ediyor. Lodosla birlikte başlayan sağanak ise bölgede etkili oluyor.



Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde dünden bu yana şiddetini artırarak devam eden lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.



Edremit ilçesinde Akçay, Zeytinli ve Altınkum sahillerinde oluşan dalgalar evlerin bahçelerine kadar ulaştı.



Akçay kordonundaki kuşlar, lodosun denizden kumsala taşınan atıklar arasında yiyecek aradı. Bazı vatandaşlar ise banklara oturarak denizde oluşan dalgaları izledi.

Olumsuz hava ve deniz şartları dolayısıyla bazı yük gemileri ise fırtınanın etkisinden korumak üzere Edremit ve Ayvalık ilçeleri açıklarında demirledi.



Öte yandan Ayvalık ile Yunanistan’ın Midilli Adası arasında bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin ise iptal edildiği bildirildi.



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