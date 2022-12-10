Balıkesir'de kaybolan kadına ilişkin savcılıktan açıklama:

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kepsut ilçesinde ayrıldığı evine dönmeyen kadının bulunmasına yönelik başlatılan soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı kırsal Serçeören Mahallesi'nde yaşayan ve epilepsi hastası olduğu belirtilen 43 yaşındaki Elnare Kızmaz'ın, 2 Eylül'de Kepsut İlçe Jandarma ekiplerine, farklı kişilerin cinsel saldırısına maruz kaldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak görülen E.Ö, M.D. ve İ.K'nin gözaltına alındığının kaydedildiği açıklamada, E.Ö'nün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı, M.D. ve İ.K'nin de adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.

Elnare Kızmaz'ın eşi Ahmet Kızmaz'ın, 22 Kasım'da jandarma ekiplerine, eşine ulaşamadığı bilgisini vermesi üzerine arama çalışmalarının sürdüğünün kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Suç Araştırma ve AFAD ekibinin katılımıyla dron ve iz takip köpeklerinden de faydalanılmak suretiyle yürütülen arama çalışmaları devam etmekte olup Elnare Kızmaz'a yönelik gerçekleştiği iddia edilen cinsel saldırı suçuyla ve Kızmaz'ın kaybolması olayıyla ilgili olarak adli soruşturma süreci titizlikle ve etkin bir şekilde yürütülmektedir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.