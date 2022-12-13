Bandırma'da lisanslı depoculuk semineri düzenlendi

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BALIKESİR (AA) - Bandırma Ticaret Borsasında, "Elektronik ortamda ÇKS Belgesi Oluşturma ve Lisanslı Depoculuk" semineri gerçekleştirildi.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, borsanın konferans salonunda yaptığı konuşmada, Bandırma'nın birçok üretim alanında ön planda olduğunu söyledi.

Borsanın lisanslı depoculuk çalışmaları içinde yer aldığını belirten Tan, "Borsamız, kurulu 56 bin 600 tonluk kapasitesi ve toplamda 70 bin tonluk kapasitesi ile bölgemizde birinci sıradadır. Ülkemizde mevcut lisanslı depo kapasitesi 9 milyon tona ulaşmıştır." diye konuştu.

Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi Balıkesir Başmüdürü Salih Aksu da lisanslı depoculuğun önemine vurgu yaptı.

Aksu, lisanslı depolara sahip çıkılması gerektiğini anlatarak, "Bandırma'ya lisanslı depoları kazandıran Bandırma Ticaret Borsasını kutluyorum. Bu depoları canlandıralım, sahip çıkalım ve geliştirelim." dedi.

Bandırma Lisanslı Depoculuk AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Tunçbilek de konuşmaların ardından 'Lisanslı Depo ve Uygulamaları' konusu hakkında katılımcılara bilgi verdi.





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