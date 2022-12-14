Balıkesir'de "Beni Oku" uygulamasındaki sorulara en çok doğru cevap veren kişilere hediye verildi

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BALIKESİR (AA) - Vatandaşların otobüs beklerken ya da seyahat ederken daha kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Beni Oku” projesini aktif kullanarak uygulamadaki sorulara en çok doğru cevap veren kişiler ödüllendirildi.



Uygulamada her ay sorulara en çok doğru cevap verenler Balıkesir Büyükşehir Belediyesince çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor. Geride bıraktığımız kasım ayında en çok doğru cevap veren 5 kişiye, 250 TL değerinde BALKART binişi hediye edildi.

Cep telefonu kamerasından karekod okutularak açılan “Beni Oku” uygulamasından https://benioku.balikesir.bel.tr/ linkinden programa giriş yapılıp, açılan ekran panelinden sisteme giriş sağlanıyor ve kategori listeleri açılıyor.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından sürekli olarak içeriği güncellenen uygulamada kategorilerdeki içeriklerde metinler ve sorular bulunuyor. Üye girişiyle sisteme giriş yapan vatandaşlar, metinleri okuduktan sonra soruları cevaplıyor. Soruları doğru cevaplayan vatandaşlara ise; belediye tarafından çeşitli hediyeler veriliyor.



Kasım ayı boyunca uygulamadaki soruları en çok doğru cevaplayan 5 kişi, 250 TL değerinde ücretsiz BALKART biniş hakkı kazandı. Projeyle her ay soruları en çok doğru cevaplayan kişilere sürpriz ödüller verilecek.





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