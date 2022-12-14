Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde, Sındırgı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin aracına operasyon düzenledi.



Yapılan aramalarda 392 adet sentetik uyuşturucu hap, 300 gram skunk, 1 gram kokain, 2 adet cep telefonu, suçtan elde edilen 2 bin 500 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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