Azerbaycanlı şehit ailesi "Tek Millet Tek Yürek" projesiyle Balıkesir'de Türk şehit aileleriyle buluştu

BALIKESİR (AA) - Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı Tümgeneral Polat Haşimov'un annesi Semaye Haşimova, Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen "Tek Millet Tek Yürek" projesi kapsamında, Balıkesirli şehit aileleriyle bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında kente gelen Haşimova ailesi için Edremit Körfezi'nde gezi programı düzenlendi. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'u, Havran Kent Müzesi'ni, Seyit Onbaşı'nın mezarını ziyaret eden Haşimova ailesi, programın üçüncü gününde Balıkesir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Türkmen'le bir araya geldi.

Daha sonra Balıkesir Üniversitesinde öğrenim gördükten sonra vatani görevini yerine getirmek üzere kendi isteğiyle ülkesine dönen ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılması için savaşırken şehit olan Mammadagha Safarov'un isminin verildiği konferans salonuna geçen aile, üniversite yönetimine teşekkür etti.

Haşimova ailesi, 2015 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün Kuvayi Milliye Mahallesi'ndeki ailesiyle de görüştü.

Ziyarette şehit Göçkün'ün annesi Ayfer Göçkün ile Tümgeneral Polat Haşimov'un annesi Semaye Haşimova birbirine sarılırken gözyaşlarını tutamadı. Ziyarete katılan Tümgeneral Haşimov'un kız kardeşi Kamala Haşimova da gözyaşı döktü.

- "Bizim ve Türk şehit ailelerimiz hepsi birdir"

Semaye Haşimova, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Türk ve Azerbaycan halkının her zaman bir ve beraber olduğunu belirten Haşimova şöyle konuştu:

"Bizim için önceden 'bir kardeş iki devlet' derlerdi. Ben de şimdi 'bir devlet ve bir kardeş' olduğumuzu söylüyorum. Senin acın benim acım, benim acım da senin acındır. Bizim ve Türk şehit ailelerimiz hepsi birdir, bir olarak görüyoruz. Şehitler seçilmiş evlatlardır. Yüzlerinden nur yağıyor. Allah, bizim birliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Buraya gelip şehit ailemizle tanıştığımız için çok mutluyuz. Onlar da ne zaman isterse bizim yanımıza gelebilirler. Şehitlerimize ve şehit ailelerine çok şey borçluyuz. Biz yaşadığımız süre boyunca şehit annesinin kalbini kazanabilirsek ona olan borcumuzu ödeyebilmişizdir. Şehit annemize sarıldığımdaki o hissi anlatamam."

Ayfer Göçkün de aynı acıyı yaşadığı için yoğun bir şekilde duygulandığını ifade etti.

Göçkün, ziyaret dolayısıyla Haşimova ailesine de teşekkür etti.

Kamala Haşimova da Türkiye'ye gelmelerine vesile olan Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Haşimova, proje sayesinde iki ülkenin şehit ailelerinin birbirine yakınlaştığını anlatarak "Eskiden sevinçlerimizi paylaşırdık ama acılarımızı paylaşmak da bir başka oldu. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır." dedi.

TÜİB Eğitim Kültür Komisyonu Başkanı Ragıp Sarı da projeyi şehit ailelerinin bir birileriyle acılarını paylaşmaları amacıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sarı, ilerleyen süreçte, 44 Türk şehit ailesiyle daha Azerbaycanlı şehit ailelerini buluşturmayı hedeflediklerini anlatarak "Acılar paylaşarak azalıyor, biz de bu acıları paylaştırarak azaltmak istiyoruz, şehitlerimize hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da verilen değer, onlara karşı duyulan saygı her zaman bizleri çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Haşimova ailesi daha sonra Balıkesir'deki gazi ve şehit dernekleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

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