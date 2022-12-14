Balıkesir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bazıları yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüz rapor düzenlenerek piyasaya sürüldüğü, yabancı uyruklulara satıldığı, bu şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratıldığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler İstanbul, Kilis ile Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda 12 bin 400 ağrı kesici niteliğinde hap, 300 enjeksiyonlu çözelti içeren kan sulandırıcı niteliğinde enjektör, 146 sentetik ecza hap, 1,78 gram esrar, 0,57 gram metamfetamin ile dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyonda "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "uyuşturucu madde ticareti", "resmi ve özel belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

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