Balıkesir'de çalıştıkları eski iş yerinin para kasasını el arabasıyla çalan şüpheliler yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, çalıştıkları eski iş yerinin para kasasını el arabasıyla çalan iki şüpheli yakalandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Sultançayır Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun eski çalışanları H.K ve Ö.B.A, kiraladıkları araçla iş yerinin otomasyon bölümüne geldi.

Yüzlerine maske takarak buradaki çelik para kasasını dışarı çıkaran şüpheliler, el arabasına yükledikleri kasayla birlikte bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlığı fark eden iş yeri çalışanları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin para kasasını el arabasıyla 300 metre ilerideki boş araziye taşıdıklarını tespit etti.

Arazide yapılan detaylı aramada çalınan çelik para kasasını bulan ekipler, kasanın içindeki 6 bin 621 lirayı sahibine teslim etti.

H.K ve Ö.B.A'nın kiraladıkları aracın takip sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi.

JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıları gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, akaryakıt istasyonunun otomasyon bölümüne gelen şüphelilerin, sürükleyerek dışarı çıkardıkları çelik para kasasını el arabasına yükleyerek götürdükleri görülüyor.

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