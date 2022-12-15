Bandırmaspor, Pendikspor'u yenerek zirveye yaklaşmayı hedefliyor

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında 18 Aralık Pazar günü Pendikspor'u konuk edecek Beyçimento Bandırmaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanı izleyen kulüp başkanı Onur Göçmez, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara baklava ikram etti.

Göçmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pendikspor maçının çok önemli olduğunu belirterek, Bandırmalılara tribünde takımlarına destek olma çağrısında bulundu.

"Pendikspor maçı da sonuna kadar mücadele edeceğimiz zor bir karşılaşma olacak." diyen Göçmez, "Bu şekilde gidersek inşallah hedeflediğimiz noktaya hep birlikte gideceğiz ama rakiplerimize de saygımız sonsuz. Çok önemli bir rakiple karşılaşacağız. Bizim şöyle bir özelliğimiz var, bireysel yetenek anlamında çok güçlüyüz. Pendikspor karşılaşması, ligdeki dengeleri tamamen değiştirecek maçlardan biri. Bandırmaspor taraftarına çok iş düştüğüne inanıyorum. Sanki bir şampiyonluk maçı gibi stadı doldurmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Göçmez, hakem hatalarının konuşulmayacağı, kimsenin birbirine hakkının geçmeyeceği, fair play çerçevesinde güzel bir maç olmasını diledi.







- "Taraftar arkamızda olduğu zaman daha güzel işler yapıyoruz"





Teknik direktör Mesut Bakkal ise son 3 haftada 7 puan aldıklarını, içlerinde Pendikspor'un da olduğu liderin takipçisi 6 takımla aralarında 4 puan fark bulunduğunu anlattı.

Koşu tempoları ve oyun disiplini anlamında iyi işler yapan bir takımın ortaya çıktığını ifade eden Bakkal, şöyle konuştu:

"En azından 90 dakika maçı bırakmayan bir takım. Tabii eksiklerimiz var mı, var. Sonuçta hoca değişiyor ama özellikle futbolcuların ortaya koyduğu dinleme ve inanç açısından çok memnunum. Bu pazar, Bandırma olarak bir finale çıkacağız. Benim için final derken yendiğimiz zaman aradaki farkı bir puana indiriyoruz. Herkes açısından çok önemli. Bu nedenle herkesin desteğine ihtiyacımız var. Taraftar grubu arkamızda olduğu zaman daha güzel işler yapıyoruz. Eksiğimiz yok, tam kadro hazırlanıyoruz. Hedef üst sıralar. Bu maçı da iyi geçip Gençlerbirliği maçıyla ilk yarıyı iyi bitirmek istiyoruz."

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