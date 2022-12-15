Balıkesir açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik botları "TCSG-28" ile "KB-4510" tarafından durdurulan lastik bottaki 42 yabancı uyruklu karaya çıkarılarak işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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