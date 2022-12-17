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Susurluk Şeker Fabrikası kapasite artırımıyla işçiye de çiftçiye de kazandırdı

AA

Susurluk Şeker Fabrikası kapasite artırımıyla işçiye de çiftçiye de kazandırdı

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA-İRFAN AYYILDIZ - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde temeli 1954 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından atılan, açılışı 1955'te Başbakan Adnan Menderes tarafından yapılan şeker fabrikasında kapasite artırımıyla üretimde artış sağlandı.

Kurulduğu yıl 20 bin çiftçi ailesine sağladığı istihdamla bölgesi için çok önemli bir refah ve istihdam kapısı olan Susurluk Şeker Fabrikası, Balıkesir-Bursa kara yolunda 21 bin 322 metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) bünyesindeki işletmede 21 Ekim'de başlayan kampanya sürecinde daha önce 6 bin ton olan günlük pancar işleme kapasitesi 7 bin tona çıkarıldı.

Geçen yıl kampanya döneminin ilk 50 gününde 280 bin ton pancar işlenip 35 bin ton şeker üretilen fabrikada, bu sene aynı sürede 350 bin ton pancar işlenerek 45 bin ton şeker elde edildi.

Kampanya döneminde istihdamı da artıran fabrikada ayrıca bu süreçte 120 bin ton küspe ve 15 bin ton melas üretildi.

Pancarın çoğunluğunu İç Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçilerden temin eden fabrika, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Çanakkale'de yapılan girişimlerle gelecek yıl bölgeden 500 bin ton pancar almayı hedefliyor.

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, AA muhabirine, kampanya döneminde yoğun şekilde çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.

Kapasite artırımına gittiklerini belirten Erdoğan, "Bu sezon 7 bin ton günlük kapasiteyle üretim gerçekleştirmiş olduk. Bu, son 15-20 yılın en iyi değeri. Bu süreçte 45 bin ton şeker üreterek ülkemize katma değerde bulunduk." dedi.

Yoğun emeklerinden dolayı fabrika çalışanlarına teşekkür eden Erdoğan, Marmara Bölgesi'nde tarım, hayvancılık ve sanayiye değer katmaya devam ettiklerini anlattı.

Kendi bölgelerindeki çiftçilerden 30 bin ton, Ereğli, Ilgın ve Eskişehir fabrikalarının üretim bölgelerinden de 350 bin ton pancar aldıklarını aktaran Erdoğan, "Biz hem İç Anadolu'nun pancarını işlemekteyiz hem de Marmara Bölgesi'ne şeker anlamında çok ciddi kazanım göstermekteyiz." ifadesini kullandı.

- "Pancar ekimine çok ciddi rağbet var"

Kürşad Erdoğan, Balıkesir, Manisa, Bursa ve Çanakkale'de pancar üretimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Çiftçilerin pancar ekimi konusunda ilgili ve hevesli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"2023'ün pancar yılı olacağına inanıyoruz. Şu an itibarıyla üreticilerimizle 450 bin ton sözleşme yaptık. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin destekleriyle TİGEM arazilerinde 5 bin 164 dekarlık alanı sadece şeker pancarı ekimi için ihale edilmekte. 100'üncü yılını coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizde pancar üretim miktarının artacağına ve kendi bölgemizden 500 bin ton pancar alacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda çiftçilerimiz bizi her gün davet ediyorlar. Bölgelere gidiyoruz, pancar ekimine çok ciddi rağbet var."

Şeker-İş Sendikası Susurluk Şube Başkanı Yavuz Gürsoy ise şekerin Susurluk ilçesi için önemli bir ürün olduğunu belirtti.

Fabrikanın ilçenin istihdamına büyük katkılar sunduğunu anlatan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Kampanya haricinde 450 olan çalışanımız 850'ye kadar çıkmaktadır. Bu durum da bölge insanımıza iş imkanı sağlamaktadır. Her fabrika bizim için bir kaledir, üretmek zorundayız ve üretiyoruz. Hem bölgemize hem de ülkemize katkı sağlıyoruz. Bizim için kampanya süresi ne kadar uzun olursa hem insanlarımıza hem de esnafımıza çok büyük katkı sağlar. 5 yıllık aradan sonra üretime geçilmesi bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki kampanya süreçlerinde pancar ekim sahalarını çoğaltıp, üretim sahalarını artırıp daha fazla katkı sağlamak zorundayız. Biz sendika olarak bu yönde iyi bir çalışma yapıyoruz."

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