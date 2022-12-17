Bigadiç'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ç. (27) ile U.K'nin (27) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapan ekipler, 3 tabanca, 76 fişek, 18 sentetik hap, 31,81 gram esrar, 16,18 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirdi.
Ekipler, gözaltına aldıkları şüphelilerden A.Ç'nin 9 ayrı suçtan, U.K'nin de 2 suçtan kaydının bulunduğunu belirledi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.