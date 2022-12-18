Edremit'te MHP'ye üye olan 300 kişiye düzenlenen törenle rozetleri takıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen törenle 300 kişi Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) üye oldu.

Kapalı spor salonunda gerçekleştirilen törende MHP Edremit İlçe Başkanlığınca "Çağrım Sana" sloganıyla başlatılan kampanyada partiye katılan 300 yeni üyeye il başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in de katılımıyla rozetleri takıldı.

Partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Yüksel, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bütün imkânlarımızı seferber edip geceyi gündüze katarak 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanıyoruz." dedi.

Balıkesir ve Edremit'e hizmet aşkıyla dolup taştıklarını ifade eden Yüksel şunları kaydetti:



"Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi; tıpkı bir derviş sabrıyla, tıpkı bir akıncı cesaretiyle, tıpkı vatan nöbeti tutan bir kahraman edasıyla, tıpkı sevdası uğruna dağları delen bir Ferhat adanmışlığıyla milletimize hizmet aşkıyla dolup taşıyoruz."

Yüksel, günün birlik günü, kucaklaşma günü, safları sıklaştırma günü olduğunu vurgulayarak hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında buluşmanın zamanın gelip geçtiğini bildirdi.

Yüksel sözlerini şöyle noktaladı:



"2023 yılında müstesna bir demokrasi şöleni, muhteşem bir cumhur zaferi, cumhuriyetin birinci yüzyılıyla birlikte ikinci yüzyılına girişinin ilk adımı da coşkuyla Balıkesir'de kutlayacağız."

Yüksel, partisine katılan üyelere de teşekkür etti.

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