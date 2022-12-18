Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iki gün yapılamayacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Narlı-Adalar deniz seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı pazartesi ve salı günleri iptal edildi.

Gestaş Deniz Ulaşım'dan yapılan açıklamada, 19-20 Aralık 2022 Pazartesi ve Salı günleri Narlı Adalar (Narlı, Marmara Adası, Paşalimanı Adası, Avşa Adası) hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.