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Ali Eren Demirezen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Balıkesir'de başladı

AA

Ali Eren Demirezen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Balıkesir'de başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde milli sporcu Ali Demirezen adına düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Balıkesir'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Boks Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen şampiyonan ilk günü kıran kırana geçen müsabakalara sahne oldu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonun en önemli organizasyonlarından birinin Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası olduğunu söyledi.

Gözgeç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu şampiyonada dereceye giren sporcuları kampa alıp 2024 hedefimiz olan Paris Olimpiyatları'na bu sporcularımızla yolumuza devam edeceğiz. Bunun için bu şampiyonanın önemi bizim için büyük. Boks Federasyonun en önemli şampiyonası Büyük Erkekler Boks Şampiyonası'dır. Bunu da güzel bir şehirde yapıyoruz. Burada olmaktan hem biz hem tüm misafirlerimiz memnun. Yaklaşık bin kişi bir hafta buradayız."

Bir hafta sürecek olan şampiyonada 400 sporcu mücadele edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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