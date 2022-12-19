Balıkesir'de zeytin hırsızlığına karşı önlemler sürüyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in genelinde zeytin hırsızlığına karşı valilikçe alınan önlemler devam ediyor.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; zeytin hırsızlığına karşı önlemlerin sezon sonuna kadar sürdürüleceği vurgulandı.
Balıkesir’de zeytin hasat sezonunda valilik tarafından hırsızlık olaylarına karşı alınan etkili önlemlerin devam ettiğinin bildirildiği açıklamada Vali Şıldak'ın şu ifadelerine yer verildi:
"Güvenlik birimlerimizin alandaki denetim ve çalışmaları sezon sonuna kadar sıkı şekilde devam edecek."