Karesi Belediyesi boş arazilere buğday ekti

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BALIKESİR (AA) - Karesi Belediyesi, tarımsal kalkınmaya destek olmak amacıyla ilçede belediyeye ait 62 dönümlük boş araziye buğday ekimi yaptı.

Boş arazileri değerlendirip, buğday ekerek halkın kullanımına sunmak için harekete geçen belediye, Şamlı Mahallesi'ndeki 62 dönümlük 2 tarlaya ilk ekimini gerçekleştirdi.

Elde edilen ürünlerin ihtiyaca göre tohumluk ya da un olarak ihtiyaç sahiplerine verileceği öğrenildi.

Ekim çalışmalarını yakından takip eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, şunları söyledi:

"Mahallemizde kullanılmayan arazimize buğday ekimi gerçekleştirdik. Özenle seçtiğimiz tohumları toprakla buluşturduk. Buğday hasadımızdan sonra elde ettiğimiz ürünleri duruma göre tohumluk ya da un olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile buluşturacağız. Tüm imkanlarımızı halkımız için yararlı şekilde kullanmaya devam ediyoruz."

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