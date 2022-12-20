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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havran mandalinasında üretimin yarısı komşu ülkelere satılıyor

AA

Havran mandalinasında üretimin yarısı komşu ülkelere satılıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde, tadı, çekirdeksiz olması ve ince kabuğuyla ilgi gören satsuma cinsi mandalinanın hasadı devam ediyor.

İlçede yaklaşık 250 bin mandalina ağacından yılda ortalama 400 bin ton ürün elde eden üreticiler, bunun yarısını yurt dışına gönderiyor.

Hasatta Havran'ın yanı sıra Çanakkale'nin Yenice, Balıkesir'in Susurluk, Sındırgı, Kepsut ve İvrindi ilçelerinden çok sayıda işçi çalışıyor.

Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer, AA muhabirine, ilçede mandalina üretiminin dedeleri tarafından dikilen fidanlarla başladığını söyledi.

Bu hasat döneminin verimli geçtiğini belirten Hançer, "Doğal olarak toplayıp tüketiciye organik bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Mumlama dediğimiz meyveye yapay parlaklığını kazandırmadan dalından doğal rengiyle halkımıza sunuyoruz." dedi.

Hançer, mandalinanın Havran için önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getirdi.

Ürünün her yıl yaklaşık 200 bin tonunun yurt dışına satıldığını söyleyen Hançer, şunları kaydetti:

"1915 Çanakkale Köprüsü ve Asos-Truva tünelleriyle esnaf, ilçemize daha kısa sürede ulaşıyor. Bu da ürünlerin tüketiciye daha sağlıklı ve daha taze bir ortamda ulaşmasını sağlıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Trakya bölgesine, Yunanistan'a ve Bulgaristan'a mandalinamızı daha rahat gönderme imkanımız oldu. Ulaşım rahatlayınca Bulgaristanlı tüccarlar bize daha rahat ulaşıyor. Bu durum hem üreticiye hem de ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Sadece Türkiye'ye değil yurt dışına da açılma kapımız oldu."

Hançer, "takoz" olarak bilinen büyük boy mandalinaların ise meyve suyu fabrikalarına gönderildiğini ifade etti.

Yaklaşık 20 yıldır mandalina yetiştiriciliği yaptığını belirten Yusuf Atacan da işçilerin kişi başı günde 200-300 kilogram mandalina topladığını söyledi. Atacan, "Buradan hale gönderiyoruz. Orada paketleyip Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yaklaşık 60 kişi çalıştırıyoruz, 250-300 lira yevmiye veriyoruz. Doğal ve birinci sınıf bir mandalinamız var." diye konuştu.

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