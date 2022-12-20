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Susurluk'ta kurulan "köylü pazarı"nda tüketiciler doğal ürünlere doğrudan ulaşıyor

AA

Susurluk'ta kurulan "köylü pazarı"nda tüketiciler doğal ürünlere doğrudan ulaşıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşayan üreticiler, kent merkezinde kurulan semt pazarına gelerek doğal ürünlerini tüketicilere ulaştırıyor.

Susurluk Belediyesi tarafından Han Mahallesi Dervişpaşa Caddesi'nde kurulan semt pazarına gelen tüketiciler, kırsal mahallelerde üretilen doğal ürünlere ulaşma imkanı buluyor.

300 üretici, fasulyeden pekmeze, bitki çaylarından salçaya çeşitli ürünlerini pazarda satışa sunabiliyor.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, gazetecilere, vatandaşların evlerinin bahçelerinde tarlalarında ürettiği doğal ürünleri pazarda satma fırsatı bulduğunu söyledi.

Güney, vatandaşların pazara çok talep gösterdiğini belirterek, "Biz 12 üreticiyle başladık, şu anda 300 üreticiye ulaştık. Bu durumdan son derece memnunuz. Çalışan toplumlar asla başkasına muhtaç olmaz. Mevsimine göre en doğal en kaliteli ürün burada tüketicilerle buluşuyor." dedi.

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