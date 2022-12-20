Balıkesirspor Başkan Yardımcısı Kemal Aydın, transfer tahtasını açamayacaklarını duyurdu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor Kulüp Başkan Yardımcısı Kemal Aydın, ara transfer için gerekli olan 60 milyon lirayı ödeyemeyeceklerini ve transfer tahtasını açamayacaklarını duyurdu.

Aydın, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Balıkesirlilerin sezon başından bu yana 1 milyon lira destek verdiğini söyledi.

Altı aydır görevde olduklarını ve büyük bir maddi sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Aydın, şunları dile getirdi:

"Yıllık 28 ila 30 milyon arasında tahmini giderimiz var. Şu ana kadar 18 milyon lira para ödedik. 18 milyonun içinde 5 milyon lira olan sponsorluk anlaşması da var. 18 milyonu yönetim olarak biz finanse ettik. Federasyondan gelen 3,5 milyon lira da futbolcu alacaklarına kesilmiş. Yani bu yönetim 14 milyon cebinden para ödedi. 10 milyon civarında tahmini giderimiz var ve sıkıştık. Biz sıkıştık, ötesi yok. Kulübün 60 milyon lira olan borcunu ödeyemeyeceğiz. Belediye 29 kişilik personelle, yakıt giderlerimizi karşılıyor ama bu iş yeterli değil. Bütün iş insanlarının bu kulübe destek olması gerekiyor. Mali acıdan kritik olduğumuz için 3 puan silme cezası da gelecek. Biz gemiyi batmadan denizde tutmaya çalışıyoruz ama gemi su alıyor."

Toplantıya, Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz de katıldı.

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